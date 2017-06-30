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Глава ОЗХО призвал привлечь к ответственности виновных в применении химоружия в Сирии

Международная панорама
30 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

ОЗХО опубликовала доклад, в котором подтвердила факт применения зарина в городе Хан-Шейхун, однако организация не указывала, кто может быть причастен к этому инциденту

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю считает необходимым привлечь к ответственности виновных в использовании химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Его слова приводит в пятницу агентство Associated Press (AP).

ОЗХО опубликовала доклад, в котором подтвердила факт применения зарина в городе Хан-Шейхун. При этом организация не указывает, кто конкретно может быть причастен к этому инциденту. Документ будет передан на рассмотрение Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения отравляющих веществ в сирийском конфликте.

"Виновники этого ужасного нападения должны быть привлечены к ответственности за свои преступления", - цитирует Узюмджю агентство AP.

Инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шейрат в провинции Хомс.

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