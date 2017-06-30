Условия тревожной стабильности: Египет отмечает годовщину революции

Четвертая годовщина низложения в Египте предыдущего президента страны, представлявшего ныне запрещенное движение "Братья-мусульмане", Мухаммеда Мурси и прихода к власти военных отмечается в пятницу как государственный праздник "Революции 30 июня". Ровно четыре года назад на фоне многотысячных демонстраций египтян был отстранен, а затем отправлен под арест глава государства, который не смог удержаться в кресле президента и 12 месяцев.

Тогда, летом 2013 года военные выступили под лозунгом "исправления ошибок", допущенных после предыдущих массовых выступлений или "революции 25 января 2011 года", и реанимации ценностей, за которые боролись граждане страны и которые пытались узурпировать "Братья-мусульмане". Через год после июньских событий состоялись новые общенациональные выборы, победу на которых одержал министр обороны Египта, а ныне как уже почти 3 года его президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Праздник повышения цен

С утра пятницы в египетских городах введены усиленные меры безопасности, сами полицейские, одетые в праздничную белую форму, и приставленные к ним армейские подразделения под особый контроль взяли не только главные площади и улицы крупнейших населенных пунктов, но и основные трассы, соединяющие центры провинций. Но усиленные полицейские наряды дежурят не только в традиционных местах сбора местных жителей, а, как засвидетельствовал ТАСС, и на остановках общественного транспорта, главным образом - остановках маршрутных такси, водители которых работают по договорам аренды.

Такое своеобразное, на первый взгляд, распределение подразделений силовых структур объяснятся достаточно просто: минувшим днем египетское правительство приняло постановление о серьезном повышении цен на топливо, до 40-50%. В два раза была увеличена стоимость баллона бытового газа, который используется повсеместно, особенно в деревнях, для обогрева жилья и приготовления пищи. При этом кабинет сообщил, что цены на проезд в метро и на общественном транспорте повышены не будут. Также в ближайшее время не будет повышена цена на электроэнергию, и, по заверению властей, ее увеличение египтяне смогут почувствовать только в августе месяце, когда получат счета об оплате услуг ЖКХ.

Наряды полиции на остановках маршруток следят за исполнением решения кабинета министров и пытаются пресечь произвольное увеличение стоимости проезда. В беседе с ТАСС водитель небольшого автобуса, курсирующего между районами Мосперо в центре Каира и одним из пригородов столицы, по имени Аббас посетовал, что "пока не представляет, как сможет дальше работать, если не увеличит цену на билеты". "По всем прикидкам, общая дневная выручка составит сущие пустяки, а мне с напарником еще надо следить за исправностью машины", - говорит Аббас. Он, 35-летний каирец, более всего переживает, что с новыми ценами на бензин, его доходов "едва будет хватать, чтобы достойно содержать жену и троих детей".

Подобные же тревожные настроения высказывает большинство египтян, собравшихся на остановке практически в самом центре Каира, как водители микроавтобусов, так и их пассажиры. "Но, слава Аллаху, обещают на хлеб цены не повышать", - замечает одна из женщин, направляющихся на окраину многомиллионного мегаполиса.

Цена лепешки стабильна

Один из основных продуктов питания египтян - традиционная хлебная лепешка, на местном наречии – "баляди" или "иишь". Сами эти названия, их полное созвучие египетским словам "народный" и "жизнь", говорят о первейшем значении самого распространенного продукта для жителей этой страны. Любые, даже спонтанные заявления и даже о возможности повышения цены на хлеб в стране, где до 5 млн человек ежедневно недоедают, вызывают всплески негодования. Поэтому любое египетское правительство и во все времена могло пойти на многие изменения в ценовой политике, но не затрагивая один продукт- народную лепешку.

Министр снабжения и внутренней торговли Египта Али аль- Мусейлихи в четверг, в день принятия кабинетом решения о повышении цен на топливо, объявил, что у правительства "нет и намерений повышать стоимость хлебной лепешки". Как пояснили ТАСС в министерстве, государство намерено возмещать производителям разницу в цене дизельного топлива, которое используется при выпечке "иишь", так что "повышение цен не отразится на стоимости традиционного египетского хлеба". Там же пояснили, что государственные дотации при производстве одной "балаяди" в настоящее время составляют около 60 пиастров (0,6 египетского фунта), тогда как цена лепешки не поднимается выше 5 пиастров (менее цента).

По данным египетского Министерства снабжения, в стране, население которой перевалило за 90 млн человек, ежедневно производится почти 300 млн лепешек, которые датируются государственной казной.

Революционный гала-концерт

И все-таки национальный праздник бывает не каждый день. Египетское телевидение по такому поводу указывает на значительные успехи, которых удалось добиться стране за минувшие несколько лет при президентстве ас-Сиси. Здесь строительство и капитальный ремонт почти 2 тыс. км шоссейных дорог, возведение более 100 автомобильных и 14 железнодорожных мостов, значительное обновление парка электропоездов метрополитена, введение в строй около 150 тыс. единиц социального жилья, другие значимые для страны проекты. Особняком стоит заключение почти 60 договоров в нефтегазовой промышленности, с помощью которых в экономику страны привлечено $13 млрд. Особым пунктом выделено и начало строительства новой административной столицы АРЕ, которая будет располагаться в нескольких десятках километрах восточнее Каира.

А сегодня вечером в еще действующей столице Египта, в здании Национальной Каирской оперы пройдет грандиозный гала- концерт симфонической музыки, приуроченный к 4-й годовщине "Революции 30 июня". В нем примет участие оркестр оперного театра и лучшие исполнители как из Египта, так из соседних арабских государств. Впервые в истории театра вход на концерт будет бесплатным.

Александр Елистратов