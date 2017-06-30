Глава минобороны Катара назвал блокаду эмирата "бескровной войной"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, разорвавшие отношения с Катаром, ведут против эмирата "бескровную войну". С таким утверждением выступил государственный министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в опубликованном в пятницу интервью газете Al Araby.

"Меры, принятые странами, участвующими в блокаде Катара, равносильны объявлению бескровной войны", - сказал он, указав на решение соседних государств прекратить морское и воздушное сообщение с Катаром, закрыть сухопутную границу с эмиратом.

Как сообщал ранее в пятницу телеканал Al Jazeera, катарский госминистр в пятницу встретится в Анкаре с министром обороны Турции Фикри Ышыком и президентом республики Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что темой переговоров станет военное присутствие Турции в Катаре, а также дипломатический кризис в Персидском заливе.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. государство объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к указанным странам присоединились Мавритания и Коморские острова. При этом Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.