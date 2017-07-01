Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом истории

СТРАСБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (1930-2017) был "политическим гигантом" в европейской истории, современные европейцы должны сохранить и развить его наследие. Об этом заявили руководители политических структур Евросоюза в субботу в Страсбурге на церемонии прощания с первым канцлером объединенной Германии.

Церемонию на правах хозяина открывал председатель Европарламента Антонио Таяни. Как он подчеркнул во вступительном слове, сегодня вся Европа "отдает последнюю дань памяти Гельмуту Колю - великому европейцу и великому государственному деятелю".

"Это политический гигант, который был способен прислушиваться к гражданам и одновременно заглядывать за исторический горизонт, - сказал Таяни. - Гельмут Коль по праву заслуживает почетное место в пантеоне европейских деятелей".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что в лице Гельмута Коля он прощается с дорогим для себя другом, "который был рядом долгие годы и десятилетия". "Это великан послевоенного периода. Еще при жизни он вошел в историю, и его имя останется в учебниках навсегда", - отметил Юнкер.

Председатель Еврокомиссии добавил, что церемония прощания в Страсбурге была одним из прижизненных пожеланий самого Коля. "Этот франко-германский город, расположенный рядом с границей, был очень дорог его сердцу, и мы должны были выполнить это его пожелание", - подчеркнул Юнкер.

Председатель Евросовета Дональд Туск, представляющий Польшу, напомнил, что именно Гельмут Коль "наиболее активно продвигал идею вступления в ЕС стран бывшего советского блока". "Мало кто, как он, в Европе понимал, что именно восстания в странах Центральной и Восточной Европы привели к объединению Германии, - сказал Туск. - Исторически символично, что новость о падении Берлинской стены он встретил, находясь с визитом в Варшаве и встречаясь с первым посткоммунистическим премьер-министром Польши".

Туск также подчеркнул, что историческое наследие Коля и его сподвижников на поприще европейской интеграции должно получить сегодня новое развитие. "Наследники политических гигантов прошлого - Коля, Миттерана, Мазовецкого - должны, склоняясь перед их памятью, помнить о дне сегодняшнем. Везде - от Берлина до Варшавы и от Парижа до Будапешта - должен быть дан категорический положительный ответ на вопрос о будущем Европы: "да" - Союзу, "да" - свободе, "да" - правам человека", - заявил глава Евросовета.

Прощание с канцлером

Официальная общеевропейская церемония прощания с Гельмутом Колем проходит в субботу в здании Европарламента в Страсбурге. Гражданская панихида организована по инициативе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Участие в траурной церемонии принимают около 40 делегаций от разных стран мира и международных организаций. Российскую делегацию возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Гельмут Коль занимал пост канцлера ФРГ рекордные 16 лет (с 1982 по 1998 год) и в 1990 году стал первым руководителем объединенной Германии. Политик ушел из жизни 16 июня в возрасте 87 лет. После прощания в Страсбурге гроб с его телом будет перевезен в немецкий город Шпайер. В Шпайерском имперском соборе состоится поминальная служба, после чего тело канцлера будет предано земле на городском кладбище.