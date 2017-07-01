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Экс-глава Приднестровья Шевчук сообщил о проведенных у него обысках

Международная панорама
1 июля, 16:09 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 1, июля. /ТАСС

Обыски прошли в связи с выдвинутыми против Евгения Шевчука обвинениями в хищениях

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Евгений Шевчук

Евгений Шевчук

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Обыски проведены в домах бывшего лидера непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука и его родителей в связи с выдвинутыми против него обвинениями в хищениях. Об этом Шевчук сообщил в субботу на своей странице в Facebook.

"Вчера проводились незаконные обыски на основании незаконно возбужденных уголовных дел в моей квартире, в доме в с. Строенцы, у родителей в квартире, жилье тещи не забыли", - написал он.

Против Шевчука, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год, возбуждено пять уголовных дел, ему грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы. Чтобы привлечь его к ответственности, парламент снял с бывшего главы республики неприкосновенность.

Сам Шевчук вину не признает и уехал из Приднестровья, объяснив это желанием избежать готовившегося на него покушения. Он назвал решение властей возбудить против него уголовные дела и снять неприкосновенность "заказной провокацией". Между тем вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георге Бэлан заявил, что Кишинев не выдаст Шевчука Тирасполю, так как между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции.

Сейчас парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах главы республики Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.

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