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JPost: авианосец George H. W. Bush прибыл с визитом в порт Хайфа

Международная панорама
1 июля, 16:41 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 1, июля. /ТАСС

Заявленными целями визита корабля в Израиль являются отдых экипажа и пополнение запасов

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ariel Schalit

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июля. /ТАСС/. Американский атомный авианосец George H. W. Bush встал в субботу на якорь в израильских территориальных водах, в 4 км к западу от порта Хайфы. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JPost).

Это первый за 17 лет визит американского авианосца в израильские воды. В 80-е и 90-е годы прошлого века в Хайфе находилась одна из баз американского 6-го флота, но такое сотрудничество было свернуто после начала 2-го палестинского восстания (интифады).

Крупнейший в мире авианосец (один из 10 типа Nimitz) слишком велик, чтобы зайти в порт Хайфы, отмечает газета. Поэтому членов команды будут доставлять на берег специально выделенные паромы. Заявленными целями визита корабля в Израиль являются отдых экипажа и пополнение запасов.

JPost указывает, что George H. W. Bush вместе с авианосной ударной группой (АУГ), в которую входят ракетные крейсеры Philippine Sea и Hue City, а также ракетные эсминцы Laboon и Truxtun, останется в Хайфе на четыре дня. Команде, как ожидается, будет предоставлена возможность во время стоянки отпраздновать День независимости США. Авианосец в последние два года принимал участие в нанесении ударов в рамках операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Авиакрыло George H. W. Bush состоит из порядка 80 боевых самолетов, личный состав АУГ насчитывает 5,7 тыс. человек, почти 2,5 тыс. из которых принадлежат к ВВС США.

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