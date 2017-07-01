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Четыре арабские страны уведомили ВТО о законности принятых ими мер в отношении Катара

Международная панорама
1 июля, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет также указали, что их действия соответствуют статье 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет официально уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о соответствии международному законодательству и правилам ВТО ограничительных мер, принятых этими арабскими государствами в отношении Катара. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати.

В совместном документе четырех арабских стран указывается, что меры в отношении Дохи были приняты ими "в соответствии с суверенными правами этих стран в рамках международной законности и для защиты их национальной безопасности". Как отмечается в уведомлении, принятые в отношении Катара ограничения согласуются с правилами международных организаций, которые "на законных основаниях позволяют странам - членам этих организаций принимать меры против государства, которое угрожает стабильности и безопасности других стран". Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет также указали, что их действия соответствуют статье 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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