СМИ: экс-премьер Израиля Ольмерт досрочно освобожден из тюрьмы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно был выпущен в воскресенье из тюрьмы после отбытия 16,5 месяцев из 27-месячного срока, к которому он был приговорен судом за коррупцию. Об этом сообщает в воскресенье газета Haaretz.
До мая 2018 года, когда истекает срок его приговора, 71-летнему Ольмерту по условиям условно-досрочного освобождения придется дважды в месяц отмечаться в полиции, а также принимать участие в работе волонтерских организаций, информирует издание.
Комиссия по условно-досрочному освобождению управления тюрем Израиля в минувший четверг удовлетворила прошение экс-премьера о досрочном выходе из тюрьмы "Маасиягу", где он находился с 15 февраля 2016 года. Двенадцатый премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился за решетку.
Дела о коррупции против Ольмерта впервые были открыты в 2007 году - через год после того, как он возглавил правительство. Он подал в отставку в сентябре 2008 года, но исполнял обязанности главы кабинета до марта 2009 года. 27 месяцев приговора Ольмерта включали в себя полтора года за взяточничество, восемь месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.