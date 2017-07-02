Эрдоган планирует встретиться с Шойгу в Стамбуле

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АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в воскресенье встречу в Стамбуле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении на официальном сайте турецкого президента.
"Встреча состоится в 15:00 (совпадает с московским) в резиденции Тарабья в Стамбуле", - отмечается в нем.
Подробности предстоящих переговоров не уточняются.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением российской стороны.