Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган планирует встретиться с Шойгу в Стамбуле

Международная панорама
2 июля, 11:29 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, июля. /ТАСС

Подробности предстоящих переговоров не уточняются

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в воскресенье встречу в Стамбуле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении на официальном сайте турецкого президента.

"Встреча состоится в 15:00 (совпадает с московским) в резиденции Тарабья в Стамбуле", - отмечается в нем.

Подробности предстоящих переговоров не уточняются.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением российской стороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Шойгу, Сергей Кужугетович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в ДТП в Татарстане увеличилось до 14 человек
2
Тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
3
В Татарстане объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
6
В Москве из-за ожидающейся непогоды объявлен желтый уровень опасности
7
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
Темы дня
Загрузка...
Реклама