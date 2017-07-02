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Посол Белоруссии: учения "Запад-2017" не несут опасности, ажиотаж СМИ не имеет оснований

Международная панорама
2 июля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Игорь Петришенко отметил, что учения впервые удостаиваются такого пристального внимания, несмотря на регулярное проведение

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Запланированные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2017" не несут угрозы, и ажиотаж СМИ вокруг этого события является беспочвенным. Такое заявление сделал посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Для того, чтобы отрабатывать те или иные задачи, исходя из складывающейся обстановки на западных и внешних границах Союзного государства, мы должны проводить соответствующие тренировки и учения. Поэтому тот ажиотаж, который подогревается, на наш взгляд, абсолютно беспочвенный", - сказал он, добавив, что учения впервые удостаиваются такого пристального внимания, несмотря на регулярное проведение.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у белорусской общественности и представителей оппозиции возникают опасения по поводу совместных с Россией военных учений и количества намеченного к доставке вооружения. Украина и некоторые прибалтийские страны также видят угрозу в проведении учений так близко к своим границам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил о беспрецедентном давлении Запада в связи с предстоящими учениями и подчеркнул, что Россия и Белоруссия "не бряцают оружием". При этом он отметил, что учения должны пройти масштабно и эффективно, несмотря на давление извне. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также выступил с заявлением, сказав, что Россия не собирается вводить войска и оккупировать Белоруссию под предлогом проведения совместных военных учений.

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