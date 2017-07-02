Посол Белоруссии: учения "Запад-2017" не несут опасности, ажиотаж СМИ не имеет оснований

Тренер чемпионов ОИ по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизниСпорт 2 июля, 23:59
Тренер чилийцев Пицци назвал потрясающей игру своей команды в финале Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 23:49
Генменеджер "Монреаля": клуб не может подписать Радулова и Маркова на их условияхСпорт 2 июля, 23:48
Бронзовый призер ЧЕ-2014 в метании молота Литвинов выполнил отборочный норматив ЧМСпорт 2 июля, 23:36
Жуков: Россия великолепно провела Кубок конфедераций по футболуСпорт 2 июля, 23:28
Анохин: Россия исключительно положительно провела Кубок конфедерацийСпорт 2 июля, 23:21
Вратарь сборной Чили Браво стал лучшим вратарем Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 23:19
Футболист сборной Германии Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 23:15
Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной странойСпорт 2 июля, 23:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Запланированные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2017" не несут угрозы, и ажиотаж СМИ вокруг этого события является беспочвенным. Такое заявление сделал посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко в интервью телеканалу "Россия 24".
"Для того, чтобы отрабатывать те или иные задачи, исходя из складывающейся обстановки на западных и внешних границах Союзного государства, мы должны проводить соответствующие тренировки и учения. Поэтому тот ажиотаж, который подогревается, на наш взгляд, абсолютно беспочвенный", - сказал он, добавив, что учения впервые удостаиваются такого пристального внимания, несмотря на регулярное проведение.
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что у белорусской общественности и представителей оппозиции возникают опасения по поводу совместных с Россией военных учений и количества намеченного к доставке вооружения. Украина и некоторые прибалтийские страны также видят угрозу в проведении учений так близко к своим границам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ заявил о беспрецедентном давлении Запада в связи с предстоящими учениями и подчеркнул, что Россия и Белоруссия "не бряцают оружием". При этом он отметил, что учения должны пройти масштабно и эффективно, несмотря на давление извне. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также выступил с заявлением, сказав, что Россия не собирается вводить войска и оккупировать Белоруссию под предлогом проведения совместных военных учений.