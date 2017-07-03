Премьер Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи разделенных семей

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СЕУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён предложил КНДР провести новую встречу разделенных семей Юга и Севера. Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу KBS.
"Встречу было бы желательно провести во время празднования 72-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига или осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок", - сказал премьер. Нынешнее состояние межкорейских отношений он сравнил с рекой, которая "течет и подо льдом".
Ли Нак Ён указал, что северокорейская политика Сеула не отличается от позиции мирового сообщества, выступающего за давление на Пхеньян. "Однако прекращать усилия по организации диалога нельзя", - подчеркнул он.
После первого в истории межкорейского саммита в 2000 году Пхеньян и Сеул организовали 19 раундов встреч родственников. За это время увидеть своих близких смогли почти 19 тысяч человек.
Жители разделенной на Север и Юг Кореи не имеют возможности ездить друг к другу в гости, писать письма, звонить по телефону или общаться с помощью интернета.
Более 68 тысяч южнокорейцев имеют родственников в КНДР, и многие из них не видели близких, находящихся там, с 1953 года. В последний раз встреча разделенных семей проводилась в феврале 2014 года. Участников этого раунда выбрали случайным образом при помощи лотереи.