Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Южной Кореи предложил КНДР возобновить встречи разделенных семей

Международная панорама
3 июля, 5:31 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 3, июля. /ТАСС

При этом Ли Нак Ён заявил, что политика Сеула не отличается от позиции мирового сообщества, выступающего за давление на Пхеньян

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён предложил КНДР провести новую встречу разделенных семей Юга и Севера. Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу KBS.

"Встречу было бы желательно провести во время празднования 72-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига или осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок", - сказал премьер. Нынешнее состояние межкорейских отношений он сравнил с рекой, которая "течет и подо льдом".

Ли Нак Ён указал, что северокорейская политика Сеула не отличается от позиции мирового сообщества, выступающего за давление на Пхеньян. "Однако прекращать усилия по организации диалога нельзя", - подчеркнул он.

После первого в истории межкорейского саммита в 2000 году Пхеньян и Сеул организовали 19 раундов встреч родственников. За это время увидеть своих близких смогли почти 19 тысяч человек.

Жители разделенной на Север и Юг Кореи не имеют возможности ездить друг к другу в гости, писать письма, звонить по телефону или общаться с помощью интернета.

Более 68 тысяч южнокорейцев имеют родственников в КНДР, и многие из них не видели близких, находящихся там, с 1953 года. В последний раз встреча разделенных семей проводилась в феврале 2014 года. Участников этого раунда выбрали случайным образом при помощи лотереи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан водитель грузовика, попавшего в ДТП с автобусом в Татарстане
2
Рябков: затягивание США вопроса с дипсобственностью РФ приведет к зеркальному ответу
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Эксперт: отказ Катара выполнить требования арабских стран грозит распадом ССАГПЗ
5
Американский эсминец подошел на 12 миль к спорному острову Тритон в Южно-Китайском море
6
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
7
МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегруза
Темы дня
Загрузка...
Реклама