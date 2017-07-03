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Трамп в разговоре с лидерами стран Персидского залива указал на важность единства

Международная панорама
3 июля, 6:34 дата обновления: 3 июля, 6:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Президент США также отметил важность прекращения финансирования терроризма и дискредитации экстремистской идеологии

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в воскресенье телефонные разговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и указал на важность единства в регионе. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

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"Президент подчеркнул, что единство в регионе играет очень важную роль для выполнения целей прошедшего в Эр-Рияде саммита по нанесению поражения терроризму и содействию региональной стабильности. Президент Трамп тем не менее полагает, что наиважнейшая цель его инициативы - прекращение финансирования терроризма", - говорится в документе.

Американский лидер "выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося спора между Катаром и некоторыми из государств Персидского залива и арабских стран". "Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма и дискредитации экстремистской идеологии", - отметили в Белом доме.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на исполнение ультиматума. Среди требований - прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре, что в Анкаре расценили как неуважение к республике. Катарское правительство назвало условия невыполнимыми и призвало пересмотреть их. Сегодня срок ультиматума был продлен на 48 часов.

5 июня Катар был обвинен Бахрейном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Йеменом, временным правительством Ливии, Мальдивской Республикой и Республикой Маврикий в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. В Дохе считают эти обвинения беспочвенными.

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Персоны
Трамп, Дональд Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
США ОАЭ Катар Саудовская Аравия
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