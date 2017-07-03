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Дональд Трамп в разговоре с Си Цзиньпином указал на растущую угрозу КНДР

Международная панорама
3 июля, 6:47 UTC+3 ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Оба лидера, как сообщили в Белом доме, подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы в воскресенье с председателем КНР Си Цзиньпином указал на растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

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© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

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"Президент Трамп обратил внимание на растущую угрозу, исходящую от ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Оба лидера вновь подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Американский лидер "подтвердил свою решимость добиваться более сбалансированных торговых отношений с торговыми партнерами Америки". "Оба лидера также обсудили ряд других региональных и двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, и подтвердили, что они рассчитывают встретиться на G20 в Гамбурге (Германия)", - заключили в Белом доме.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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