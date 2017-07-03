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СМИ: Меркель планирует провести с Трампом переговоры перед саммитом G20 в Гамбурге

Международная панорама
3 июля, 11:36 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 3, июля. /ТАСС

Лидеры ФРГ и США намерены обсудить совместную инициативу по борьбе с террористической угрозой, меры по сокращению миграционных потоков и подходы к финансированию миротворческих миссий ООН

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БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры 6 июля в Гамбурге. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на правительственные источники редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По данным СМИ, лидеры намерены обсудить совместную инициативу по борьбе с террористической угрозой, а также подходы к финансированию миротворческих миссий ООН и меры по сокращению миграционных потоков.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что у Меркель запланирован целый ряд двусторонних консультаций. Однако он не уточнил, с кем канцлер планирует провести переговоры, сославшись на то, что некоторые встречи еще находятся на стадии согласования.

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Саммит G20 в Гамбурге
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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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