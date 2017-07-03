Sky: Борис Джонсон присоединился к министрам, настаивающим на отказе от бюджетной экономии

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон присоединился к группе членов кабинета министров, которые настаивают на отказе главы правительства Терезы Мэй от политики жесткой бюджетной экономии. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.

В воскресенье газета Observer сообщила, что ряд членов британского кабмина, в том числе министры здравоохранения Джереми Хант, а также образования, по делам женщин и равноправия Джастин Грининг потребовали от Мэй и главы финансового ведомства Филипа Хаммонда изменения курса бюджетной политики правительства. Прежде всего они выступили в пользу отмены введенного в 2013 году ограничения на рост зарплат не более чем на 1% в год для сотрудников государственного сектора, численность которых в стране превышает 5 млн человек. Позднее к числу сторонников идеи пересмотра бюджетной политики открыто присоединился и министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

Среди целей, обозначенных противниками жесткой бюджетной экономии, значатся увеличение зарплат сотрудникам учреждений Национальной системы здравоохранения и учителям, а также финансирования школ. Из-за низких зарплат при одновременно большой интенсивности труда больницы - особенно те, что расположены в Лондоне и других районах страны с высокой стоимостью жизни - испытывают кадровый дефицит, прежде всего касающийся младшего медперсонала.

Тори стали проводить политику жесткой экономии сразу после победы на всеобщих выборах 2010 года, когда они на три года вообще заморозили зарплаты бюджетникам. А ставший премьер-министром тогдашний лидер консерваторов Дэвид Кэмерон (возглавлял правительство в 2010-2016 годах) даже понизил свой собственный оклад на 5%. Тори обусловили необходимость сокращения расходов большим объемом государственного долга. К его возникновению привела активная политика внешних заимствований, которую проводила Лейбористская партия, находившаяся у власти в стране в течение предыдущих 13 лет.

Сторонники пересмотра бюджетной политики на сегодняшний день полагают, что в условиях падения популярности Мэй осуществлять жесткую экономию уже непрактично, поскольку эта линия ослабляет позиции правящей партии. Но даже несмотря на то, что отказ от ограничений на рост зарплат для госсектора и противоречит положениям предвыборного манифеста тори, где было обещано сохранять эти ограничения до 2020 года, для премьера требование пересмотра бюджетной политики со стороны все большего числа министров тоже может иметь свои выгоды. Ведь оно подтачивает позиции Филипа Хаммонда как потенциального кандидата в премьер-министры от лагеря противников "жесткого" Brexit.