СМИ: глава МИД Катара передал эмиру Кувейта официальный ответ на ультиматум арабских стран

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в понедельник официальный ответ Дохи на список требований арабских стран для восстановления разорванных отношений. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Детали послания, переданного катарским дипломатом кувейтскому главе, не раскрываются.

По неподтвержденным данным, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах во время визита в Джидду в понедельник передаст это послание королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду .

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвавшие ранее дипломатические отношения с Катаром, выдвинули эмирату ультиматум для выхода из кризиса, на выполнение которого отвели 10 дней. В список из 13 требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. В Дохе заявили, что не могут выполнить их.

По просьбе Кувейта, выступающего посредником в кризисе, четыре арабские страны продлили срок ультиматума на двое суток. 5 июля в Каире пройдет встреча глав МИД стран, бойкотирующих Катар, на которой министры обсудят дальнейшие шаги в отношении эмирата.