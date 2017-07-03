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СМИ: глава МИД Катара передал эмиру Кувейта официальный ответ на ультиматум арабских стран

Международная панорама
3 июля, 14:13 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 3, июля. /ТАСС

Как ожидается, глава МИД Кувейта во время визита в Джидду передаст послание, детали которого не раскрываются, королю Саудовской Аравии

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в понедельник официальный ответ Дохи на список требований арабских стран для восстановления разорванных отношений. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Детали послания, переданного катарским дипломатом кувейтскому главе, не раскрываются.

По неподтвержденным данным, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах во время визита в Джидду в понедельник передаст это послание королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду .

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвавшие ранее дипломатические отношения с Катаром, выдвинули эмирату ультиматум для выхода из кризиса, на выполнение которого отвели 10 дней. В список из 13 требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. В Дохе заявили, что не могут выполнить их.

По просьбе Кувейта, выступающего посредником в кризисе, четыре арабские страны продлили срок ультиматума на двое суток. 5 июля в Каире пройдет встреча глав МИД стран, бойкотирующих Катар, на которой министры обсудят дальнейшие шаги в отношении эмирата.

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