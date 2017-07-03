Посол Азербайджана в РФ: успехов по вопросу Карабаха минская группа ОБСЕ еще не достигла

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Институт тройного сопредседательства минской группы ОБСЕ по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта пока не достиг нужного результата. Об этом заявил в интервью ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы.
"Сам по себе формат, включающий трех постоянных членов Совета Безопасности ООН, выглядит весьма серьезным. Ведь именно эти страны обладают огромным политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями активности их национальных дипломатий, - сказал он. - Однако, как мы видим, институт тройного сопредседательства минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 года, до сих пор не привел к искомому итогу - началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения".
"Как постоянно подчеркивается азербайджанской стороной, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало", - указал посол. "Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем", - добавил он.
По словам посла, "следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля". "Переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс", - заключил дипломат.
Нагорный Карабах - административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией, самопровозглашенная республика, не признанная ни одним государством-членом ООН. 12 июля 1988 г. облсовет Нагорного Карабаха заявил о выходе из состава Азербайджана. В начале 1990 г. на армяно-азербайджанской границе начались бои с применением артиллерии.
Баку настаивает на восстановлении территориальной целостности, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах, после чего намерен начать переговоры об определении статуса НКР. Азербайджанские власти готовы предоставить региону автономию в составе республики, при этом прямые переговоры с Нагорным Карабахом республика вести отказывается. Для Еревана первоочередным вопросом является самоопределение Нагорного Карабаха (возвращение в состав Азербайджана исключается) и дальнейшее признание его статуса международным сообществом.