Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии бюджетных средств

Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль"Спорт 3 июля, 22:44
Эксперты отмечают острый дефицит парковок около больниц и поликлиник МосквыОбщество 3 июля, 22:21
Как регулируют интернет-пространство в разных странахОбщество 3 июля, 22:11
Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 22:00
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублейПроисшествия 3 июля, 21:42
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детейОбщество 3 июля, 21:41
Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в КенииСпорт 3 июля, 21:39
В Бостоне автомобиль врезался в толпуПроисшествия 3 июля, 21:30
IAAF позволила Афанасьевой претендовать на участие в ЧЕ, когда прием заявок уже завершилсяСпорт 3 июля, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи лишил жителей и гостей штата возможности отдыхать на пляжах и в парках, аргументировав это решение экономией бюджетных средств. При этом сам глава региона с семьей провел минувшее воскресенье на пляже своей официальной загородной резиденции в зоне отдыха Айленд- Стейт-Парк.
Отвечая на вопросы радиостанции Fox-29 в понедельник по поводу возмущения людей и разразившегося скандала, губернатор заявил, что вся "береговая линия Нью-Джерси открыта" для отдыха публики, за исключением пляжей, принадлежащих штату. На вопрос, почему он с семьей считает приемлемым плавать и загорать на территории служебной резиденции, лишив такой возможности сотни тысяч людей, Кристи заявил: "Мне жаль, но они не губернаторы".
Как пояснил глава штата, в данном случае он лишь последовательно выполняет свои обязанности и следует закону. Члены обеих палат законодательной ассамблеи (парламент) не могут согласовать проект годового бюджета штата объемом $34,7 млрд. Камнем преткновения стала статья документа, предусматривающая реформу крупнейшей страховой компании Нью-Джерси Horizon Blue Cross Blue Shield. Кристи требует оставить эту часть проекта без изменения, угрожая в обратном случае воспользоваться правом вето.
Губернатор уточнил, что он в отсутствие утвержденного бюджета вынужден экономить административные расходы, в том числе за счет сокращения графика персонала парков, пляжей, зон отдыха, музеев, исторических достопримечательностей и т. п. Они финансируются из бюджета Нью-Джерси и возобновят работу в штатном режиме, как только законодатели одобрять проект бюджета. "Я не могу подписать законодательный акт, который не направлен мне на утверждение", - подытожил Кристи.
Республиканец принимал участие в президентской гонке в прошлом году, однако вышел из борьбы на этапе первичных выборов, после чего объявил о поддержке Дональда Трампа, став одним из его ближайших помощников. Губернатору было доверено возглавить переходную команду, занимающуюся вопросами передачи полномочий новой администрации. Однако в ноябре 2016 года Трамп отстранил Кристи от этого процесса, назначив ответственным за прием дел вице-президента Майкла Пенса.
СМИ сообщали, что на решение Трампа мог повлиять скандал, связанный с окружением Кристи. Два бывших соратника губернатора были признаны виновными по громкому судебному делу о незаконном перекрытии движения по автомобильному мосту Джорджа Вашингтона через реку Гудзон. Кристи заявлял, что не имел никакого отношения к произошедшему и не знал о действиях своих помощников.