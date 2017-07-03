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Губернатор Нью-Джерси закрыл пляжи и парки штата ради экономии бюджетных средств

Международная панорама
3 июля, 20:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Крис Кристи отметил, что он в отсутствие утвержденного бюджета вынужден экономить административные расходы, в том числе за счет сокращения графика персонала парков, пляжей, зон отдыха, музеев

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи лишил жителей и гостей штата возможности отдыхать на пляжах и в парках, аргументировав это решение экономией бюджетных средств. При этом сам глава региона с семьей провел минувшее воскресенье на пляже своей официальной загородной резиденции в зоне отдыха Айленд- Стейт-Парк.

Отвечая на вопросы радиостанции Fox-29 в понедельник по поводу возмущения людей и разразившегося скандала, губернатор заявил, что вся "береговая линия Нью-Джерси открыта" для отдыха публики, за исключением пляжей, принадлежащих штату. На вопрос, почему он с семьей считает приемлемым плавать и загорать на территории служебной резиденции, лишив такой возможности сотни тысяч людей, Кристи заявил: "Мне жаль, но они не губернаторы".

Как пояснил глава штата, в данном случае он лишь последовательно выполняет свои обязанности и следует закону. Члены обеих палат законодательной ассамблеи (парламент) не могут согласовать проект годового бюджета штата объемом $34,7 млрд. Камнем преткновения стала статья документа, предусматривающая реформу крупнейшей страховой компании Нью-Джерси Horizon Blue Cross Blue Shield. Кристи требует оставить эту часть проекта без изменения, угрожая в обратном случае воспользоваться правом вето.

Губернатор уточнил, что он в отсутствие утвержденного бюджета вынужден экономить административные расходы, в том числе за счет сокращения графика персонала парков, пляжей, зон отдыха, музеев, исторических достопримечательностей и т. п. Они финансируются из бюджета Нью-Джерси и возобновят работу в штатном режиме, как только законодатели одобрять проект бюджета. "Я не могу подписать законодательный акт, который не направлен мне на утверждение", - подытожил Кристи.

Республиканец принимал участие в президентской гонке в прошлом году, однако вышел из борьбы на этапе первичных выборов, после чего объявил о поддержке Дональда Трампа, став одним из его ближайших помощников. Губернатору было доверено возглавить переходную команду, занимающуюся вопросами передачи полномочий новой администрации. Однако в ноябре 2016 года Трамп отстранил Кристи от этого процесса, назначив ответственным за прием дел вице-президента Майкла Пенса.

СМИ сообщали, что на решение Трампа мог повлиять скандал, связанный с окружением Кристи. Два бывших соратника губернатора были признаны виновными по громкому судебному делу о незаконном перекрытии движения по автомобильному мосту Джорджа Вашингтона через реку Гудзон. Кристи заявлял, что не имел никакого отношения к произошедшему и не знал о действиях своих помощников.

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