Генпрокурор Украины пообещал обеспечить безопасность Януковича внутри страны

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Украина способна обеспечить безопасность экс-президенту Виктору Януковичу для участия в суде по делу о государственной измене в Киеве. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "5 каналу".

"Украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу. Даже, когда мы подозреваем его в таком тяжелом преступлении", - подчеркнул Луценко. Он добавил, что "в момент, когда он захочет явиться на Украину, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал в суде". Генпрокурор также заявил, что, по его мнению, допрос свидетелей по делу о госизмене возможен только на территории Украины.

На днях адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил изданию "Гордон" о подготовке убийства экс-президента на территории Украины. "Есть ссылки и информация о том, что со стороны действующей власти и других заинтересованных лиц готовится убийство Виктора Януковича в случае пересечения границы Украины", - отметил Сердюк.

В марте Военная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

В Оболонском районном суде Киева 6 июля будет продолжено рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины в госизмене. Ранее суд принял решение перейти к процедуре специального заочного рассмотрения дела из-за неявки Януковича в суд, вызванной, по словам его адвоката, уважительной причиной - из-за угрозы его жизни.

Защита Януковича настаивает, что он готов принять участие в суде в режиме видеоконференции в порядке международной правовой помощи. Однако суд оказывается обеспечить его участие в таком формате. Решение суда о заочном рассмотрении дела без участия Януковича защита намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).