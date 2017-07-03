Посол РФ в Вашингтоне и замгоссекретаря США обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон обсудили в понедельник ход подготовки предстоящей личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге, а также ряд иных вопросов двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

По ее свидетельству, нынешняя рабочая встреча Кисляка и Шэннона прошла в развитии "недавних бесед госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова". Кисляк и Шэннон обсуждали на нынешних консультациях прежде всего "предстоящую встречу президентов Трампа и Путина" в рамках саммита "двадцатки", намеченного на 7-8 июля в Гамбурге.

Стороны рассмотрели возможные сроки "новой встречи заместителя госсекретаря Шэннона и заместителя министра иностранных дел России [Сергея] Рябкова", а также продолжающиеся усилия по урегулированию "вопросов двусторонних отношений [Москвы и Вашингтона], вызывающих взаимную обеспокоенность".

Рябков и Шэннон ведут диалог по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях. Первое заседание российско-американской рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции.