В Сеуле пройдет заседание Совета национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР

СМИ: Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 4 июля, 5:39
Президент Интерпола предупредил о новых угрозах от высоких технологийМеждународная панорама 4 июля, 5:26
Гольфист Тайгер Вудс завершил курс лечения после проблем с приемом обезболивающихСпорт 4 июля, 4:11
КНДР произвела очередной запуск баллистической ракетыМеждународная панорама 4 июля, 4:10
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в МосквеОбщество 4 июля, 4:04
SpaceX вновь отложила запуск спутника связи консорциума IntelsatКосмос 4 июля, 4:03
Захарова: информационная кампания о якобы применении Дамаском химоружия набирает оборотыПолитика 4 июля, 3:51
СМИ: Дюрант согласовал с "Голден Стэйт" двухлетний контракт на $53 млнСпорт 4 июля, 3:23
Трамп рассчитывает помочь Меркель успешно провести саммит G20Международная панорама 4 июля, 2:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с осуществленным во вторник КНДР пуском баллистической ракеты. Об этом сообщили в администрации лидера страны.
"В ходе заседания планируется проверить готовность Республики Корея к возможным новым провокациям со стороны Пхеньяна", - говорится в сообщении.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету из района западного побережья в 09:39 по местному времени (03:39 мск). Она, по его словам, пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Сведений об ущербе в связи с этим не поступало.
По предварительным данным, запуск был произведен из района провинции Пхенан-Пукто.
Это уже шестая подобная провокация со стороны КНДР с 10 мая, когда новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин.