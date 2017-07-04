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В Сеуле пройдет заседание Совета национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР

Международная панорама
4 июля, 5:50 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, июля. /ТАСС

В администрации президента Республики Корея сообщили, что в ходе заседания планируется проверить готовность страны к возможным новым провокациям со стороны Пхеньяна

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СЕУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с осуществленным во вторник КНДР пуском баллистической ракеты. Об этом сообщили в администрации лидера страны.

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"В ходе заседания планируется проверить готовность Республики Корея к возможным новым провокациям со стороны Пхеньяна", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету из района западного побережья в 09:39 по местному времени (03:39 мск). Она, по его словам, пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Сведений об ущербе в связи с этим не поступало.

По предварительным данным, запуск был произведен из района провинции Пхенан-Пукто.

Это уже шестая подобная провокация со стороны КНДР с 10 мая, когда новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин.

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