ЛНР надеется, что Путин, Меркель и Макрон помогут организовать диалог Киева и Донбасса

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Лидеры трех стран-гарантов минских соглашений (России, Германии и Франции) в ходе запланированной на 8 июля встречи могут создать формат переговоров сторон, которые, в отличие от киевского руководства, реально стремятся определить механизмы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом во вторник ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

"Это вполне может стать форматом переговоров сторон, которым действительно не выгодно продолжение войны в Донбассе, и стремящихся к мирному урегулированию конфликта. Если в ходе встречи будут найдены механизмы, стимулирующие к выстраиванию диалога Киев-Донбасс, то это может дать реальные результаты", - считает Мирошник.

Представитель ЛНР заявил, что "в отличие от стран-гарантов, руководство Украины не заинтересовано в разрешении и мирном завершении конфликта, который приносит им как финансовые, так и политические дивиденды".

Помощник главы российского государства Владимира Путина Юрий Ушаков накануне сообщил, что 8 июля у президента состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами - президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ушаков отметил, что "в частности, акцент имеется в виду сделать на урегулировании на Украине".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформы на Украине и закрепление "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".