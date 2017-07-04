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Представитель ЦК КПК: СМИ РФ и КНР должны сотрудничать в освещении мировой повестки дня

Международная панорама
4 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам заместителя заведующего Отделом пропаганды партии Хуана Куньмина, СМИ должны сотрудничать в освещении стратегических проектов двух стран

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. СМИ России и Китая должны координировать свою работу по освещению ключевых событий мировой повестки дня в целях защиты мира и региональной стабильности. Об этом заявил во вторник первый заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин на III Форуме СМИ России и Китая.

"Обе страны представляют важную силу для защиты мира и региональной стабильности, - указал он. - СМИ России и Китая обязаны сотрудничать по основной повестке дня, представлять свой справедливый и рациональный взгляд на эти события, развивать свое влияние в международном плане, чтобы мировой порядок был более справедлив и рационален".

Хуан Куньмин отметил, что для выхода российско-китайского партнерства на новый уровень СМИ должны сотрудничать в освещении стратегических проектов двух стран. "Стороны должны, учитывая стратегию сопряжения Шелкового пути и ЕврАзЭС, широко развернуть информационное обеспечение, рассказывать о российско-китайских отношениях и еще более активно действовать в этом направлении", - полагает он.

"Необходимо также развивать сотрудничество в подготовке журналистских кадров, обмениваться видеосюжетами", - добавил Хуан Куньмин, отметив, что важную роль для расширения практического сотрудничества играют форумы СМИ, которые необходимы для поддержания традиционных отношений дружбы, стратегического сотрудничества и диалога, непрерывного повышения уровня сотрудничества.

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