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Си Цзиньпин уверен в успешности визита в РФ

Международная панорама
4 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Председатель КНР напомнил, что Россия стала первой страной, которую он посетил с официальным визитом после избрания в 2013 году

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в успешности своего визита в Россию и надеется на обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе переговоров лидеров двух стран в узком составе.

"За последние годы мы с вами добились успехов во взаимоотношениях. Во время этого визита я намерен с Вами обстоятельно обсудить все вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Я уверен, что по итогам этого визита мы обязательно добьемся новых успехов", - сказал Си Цзиньпин.

Он напомнил, что Россия стала первой страной, которую он посетил с официальным визитом после избрания на пост председателя КНР в 2013 году. Глава КНР отметил, что за все время на посту председателя КНР он встречался с Путиным 22 раза.

"Россия таким образом стала самой посещаемой для меня страной, а среди всех зарубежных лидеров с Вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи. Это говорит о высоком уровне и особом характере наших отношений", - обратился Си Цзиньпин к Путину.

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