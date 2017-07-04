Си Цзиньпин уверен в успешности визита в РФ

Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
"Куньлунь" к ОИ-2022 хочет иметь в составе только китайских хоккеистовСпорт 4 июля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в успешности своего визита в Россию и надеется на обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе переговоров лидеров двух стран в узком составе.
"За последние годы мы с вами добились успехов во взаимоотношениях. Во время этого визита я намерен с Вами обстоятельно обсудить все вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Я уверен, что по итогам этого визита мы обязательно добьемся новых успехов", - сказал Си Цзиньпин.
Он напомнил, что Россия стала первой страной, которую он посетил с официальным визитом после избрания на пост председателя КНР в 2013 году. Глава КНР отметил, что за все время на посту председателя КНР он встречался с Путиным 22 раза.
"Россия таким образом стала самой посещаемой для меня страной, а среди всех зарубежных лидеров с Вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи. Это говорит о высоком уровне и особом характере наших отношений", - обратился Си Цзиньпин к Путину.