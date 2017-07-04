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Bild: ведомство по уголовным делам ФРГ приобрело "Панамские документы"

Международная панорама
4 июля, 16:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, июля. /ТАСС

Расходы по приобретению досье взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен, пишет таблоид

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БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) приобрело так называемые "Панамские документы", содержащие данные об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Об этом сообщил во вторник таблоид Bild.

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По данным издания, расходы по приобретению "панамского досье" взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен. БКА проводит проверку по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Если будет достаточно оснований для продолжения дела, то расследование будет вести генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, уточнила Bild.

Другие подробности пока не приводятся.

В апреле прошлого года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

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