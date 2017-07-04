Bild: ведомство по уголовным делам ФРГ приобрело "Панамские документы"

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БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) приобрело так называемые "Панамские документы", содержащие данные об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Об этом сообщил во вторник таблоид Bild.
По данным издания, расходы по приобретению "панамского досье" взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен. БКА проводит проверку по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Если будет достаточно оснований для продолжения дела, то расследование будет вести генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, уточнила Bild.
Другие подробности пока не приводятся.
В апреле прошлого года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.