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ЕС опубликовал план помощи Италии и Ливии в борьбе с миграцией

Международная панорама
4 июля, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Брюссель пообещал выделить Италии из своего бюджета €35 млн помощи в финансировании затрат, связанных с пребыванием мигрантов на территории страны

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) во вторник обнародовала план, направленный на оказание помощи властям Италии и Ливии в борьбе с притоком нелегальных мигрантов через Средиземное море. План, одобренный на заседании исполнительного органа ЕС, был опубликован на сайте ЕК, он будет рассмотрен на заседании министров внутренних дел стран Евросоюза, которое пройдет в Таллине в четверг.

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"Приоритетом наших усилий должна быть солидарность - с теми, кто спасается от войны и преследований, и со странами нашего сообщества, которые находятся в наиболее трудной ситуации", - заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "В то же самое время мы должны действовать и оказать поддержку Ливии в борьбе с контрабандистами и в усилении пограничного контроля для уменьшения числа людей, которые отправляются в опасное путешествие в направлении Европы", - добавил Юнкер.

ЕС пообещал выделить Италии из своего бюджета €35 млн ($40 млн) помощи в финансировании затрат, связанных с пребыванием мигрантов на территории страны. План также предусматривает реализацию совместными усилиями ЕС, Италии и Ливии проекта по борьбе с нелегальной миграцией стоимостью €46 млн ($52,5 млн). Документ ставит целью создание на ливийской территории центра по координации операций по перехвату на море судов, на которых контрабандисты переправляют мигрантов из Ливии в Италию.

Согласно плану, Италия должна составить кодекс поведения неправительственных организаций, участвующих в операциях по спасению мигрантов, терпящих бедствие на пути из Африки в Европу. Принадлежащие этим организациям суда забирают людей с терпящих бедствие судов в Средиземном море и доставляют спасенных в Италию. Европейские правительства обеспокоены тем, что подобные действия могут способствовать контрабанде мигрантов в Европу, так как в конечном счете спасенные люди попадают на территорию Евросоюза.

План ЕС также предусматривает такие меры, как ускорение депортации иностранцев, которым было отказано в убежище в странах сообщества, усиление борьбы с преступными группировками, занимающимися организацией нелегальной миграции, а также оказание помощи африканским странам, граждане которых пытаются перебраться в Европу в поисках лучшей доли.

По данным ЕС, в нынешнем году на территорию сообщества через Средиземное море уже прибыло 85 тыс. мигрантов.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
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