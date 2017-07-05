В Минске открывается летняя сессия ПА ОБСЕ с участием представителей почти 60 стран

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) открывается в Минске в среду под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". В ней примут участие около 700 делегатов из почти 60 государств, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

Решение о проведении в Минске форума было принято год назад на 25-й летней сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси. В середине марта белорусскую столицу посетила делегация Парламентской ассамблеи во главе с ее председателем Кристин Муттонен, которая подписала с Андрейченко соответствующее соглашение.

"Самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, - из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 парламентариев, из Италии и России - по 24", - сообщил спикер нижней палаты. Откроет сессию, которая продлится до 9 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для форума отведены две большие площадки: основные мероприятия примет "Президент-Отель", а церемония открытия состоится в выставочном комплексе на проспекте Победителей.

15 проектов резолюций и Минская декларация

Как отметил Андрейченко, выбор Минска для проведения сессии ПА ОБСЕ говорит о значимости Белоруссии в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе. "Немаловажную роль сыграло и то, что в нашей стране царят мир, гражданская стабильность и безопасность, - добавил он. - Наша страна является донором безопасности для европейских государств". По его словам, Белоруссия может быть мостом между Востоком и Западом.

На сессии будут заслушаны доклады трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Среди заявленных тем - проблема терроризма, киберпреступность, борьба с торговлей людьми и вопросы миграции, ситуация на Украине и Ближнем Востоке.

На сессии планируется обсудить и принять решения по 15 проектам резолюций, подготовленных рядом государств. "Резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации, в которой будут сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ними актуальные вызовы и угрозы", - сказал Андрейченко.

Российские инициативы

Российская делегация выносит на рассмотрение сессии два проекта резолюций. В первом речь идет о необходимости усилить уголовную ответственность, предусмотренную национальными законодательствами стран - участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в документе отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью".

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв "предпринять решительные действия по нейтрализации угрозы, которую представляют собой идеология терроризма, распространяемая в том числе в сети интернет и через социальные сети и используемая, в частности, для публичного оправдания терроризма, подстрекательства и вербовки". Российские парламентарии также предлагают призвать СМИ добровольно отказаться от предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, а также от нагнетания напряжения в информационном пространстве.

Также делегация РФ предлагает принять резолюцию "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий". В частности, авторы проекта призывают коллег по ПА ОБСЕ указать "на категорическую неприемлемость отождествления терроризма и насильственного экстремизма с какой-либо конкретной религией". Законодатели РФ напоминают о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений и призывают к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивают, что "террористические акты совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости".

В ходе сессии также пройдет голосование по кандидатурам на пост заместителей председателя - членов Бюро ПА ОБСЕ. Представителем России в этом органе может стать член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев. Его кандидатуру на этот пост ранее поддержала спикер ассамблеи Кристин Муттонен.

Как рассказал журналистам руководитель делегации РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой, главной задачей российских парламентариев во время поездки в Минск станет выстраивание межпарламентского диалога. "Главная задача для нашей делегации - это налаживание двусторонних контактов со своими коллегами из других стран", - подчеркнул он. "Предыдущие поездки на заседания этой и подобных международных организаций показали, что делегации отдельно взятых стран готовы к честному и открытому диалогу с Россией, они поддерживают нас по многим позициям, - отметил политик. - И это очень ценно, мы должны сохранить эти добрые отношения".

По мнению Толстого, "постепенно количество стран, для которых собственные интересы важнее коллективного соглашательства, будет увеличиваться, иначе и быть не может". "Как говорится, вода камень точит", - резюмировал парламентарий.

Белорусский проект

Белоруссия предложила принять на сессии резолюцию, направленную на разработку современных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ. Одновременно белорусским парламентариям предстоит оппонировать коллегам из Литвы, которые подготовили проект резолюции с призывами к Минску "ввести мораторий на применение смертной казни", "реабилитировать бывших политических заключенных и восстановить их в гражданских и политических правах". Значительная часть литовского проекта резолюции касается вопросов строительства Белорусской АЭС.

Свои проекты резолюций на рассмотрение ПА ОБСЕ выносят делегации США, Украины, Канады, Азербайджана, Португалии, Мальты, Швеции, Швейцарии и Франции.