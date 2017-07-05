Дамаск обеспокоен возможным вмешательством в дела Сирии через зоны деэскалации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Сирии обеспокоены возможным вмешательством Турции и Катара во внутреннюю политику страны через зоны деэскалации конфликта. Об этом министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар рассказал в интервью газете "Известия".

"В целом у нас нет опасений относительно идеи создания зон безопасности. Но нас беспокоит, что будет после их окончательного формирования. В частности, мы задаемся вопросом: не станут ли эти зоны местом скрытого вмешательства в сирийские дела извне, в частности, со стороны Турции и Катара? Естественно, такой сценарий мы принять не можем", - сказал он.

Али Хайдар напомнил о сложностях размежевания вооруженной оппозиции и террористических группировок. В частности, по словам министра, Саудовская Аравия, Катар и Турция пытаются включить или исключить из зон деэскалации те или иные районы, руководствуясь своими политическими интересами.

В среду в Астане начнется финальный этап пятого раунда международной встречи по Сирии. После серии двусторонних встреч 5 июля участники соберутся на пленарное заседание. По итогам планируется принятие документа, касающегося окончательного согласования границ и контроля зон деэскалации. Сложности в определении границ зон деэскалации пока сохраняются, как и в вопросе контроля со стороны стран - гарантов перемирия - России, Турции и Ирана.