Дуда: Польша должна и может стремиться присоединиться к G20

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ВАРШАВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда убежден, что у республики есть все шансы стать членом Большой двадцатки (G20) ведущих мировых держав. Такое мнение он высказал в интервью Польскому агентству печати.
"Если говорить о нашем участии в G20, то я считаю, что мы должны к этому стремиться. Мы все время развиваем наш экономический потенциал, и я думаю, что это возможно", - отметил Дуда. "Я буду говорить об этом с президентом Дональдом Трампом", - отметил он.
Группа двадцати - неформальное объединение 19 крупнейших экономически развитых и развивающихся стран и Евросоюза. Существует с 1999 года. Основные цели - достижение глобальной экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков финансовых кризисов. Постоянной штаб-квартиры нет.
7-8 июля в немецком Гамбурге состоится очередной саммит "двадцатки". 6 июля президент США Дональд Трамп посетит с визитом Польшу.