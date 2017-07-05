Телевидение КНДР показало видео запуска межконтинентальной ракеты

РЖД в I полугодии удвоили объем перевозок тихоокеанских морепродуктов - до 154,7 тыс. тТранспорт 5 июля, 10:58
ЖХК "Куньлунь" сделал предложение нападающей БеляковойСпорт 5 июля, 10:49
Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июляСпорт 5 июля, 10:48
УФАС посчитало законным взимание дополнительной платы за парковку в КольцовеНовости Урала 5 июля, 10:48
Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в СирииАрмия и ОПК 5 июля, 10:37
В "Макаровском квартале" завершен нулевой циклНовости партнеров 5 июля, 10:33
СМИ: девелопер подал иск к аэропорту Домодедово из-за строительства новой ВППТранспорт 5 июля, 10:31
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине АгееваПолитика 5 июля, 10:17
Российские легкоатлетки Афанасьева и Сивкова примут участие в молодежном ЧЕ в ПольшеСпорт 5 июля, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Центральное телевидение КНДР в среду продемонстрировало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", проведенного днем ранее. Об этом сообщил японский телеканал NHK.
На ролике показана подготовка к проведению испытания, а также запуск ракеты, снятый с разных углов. После старта трансляция переключается на камеру, установленную на самой МБР. Также на видео по-корейски подписаны стадии отделения первой и второй ее ступеней.
КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность - 933 км. По данным министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.
Приказ о запуске ракет лидер КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля. В сообщении агентства ЦТАК на эту тему также отмечается, что ракета способна нести ядерную боеголовку.