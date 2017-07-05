Телевидение КНДР показало видео запуска межконтинентальной ракеты

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Центральное телевидение КНДР в среду продемонстрировало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", проведенного днем ранее. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

На ролике показана подготовка к проведению испытания, а также запуск ракеты, снятый с разных углов. После старта трансляция переключается на камеру, установленную на самой МБР. Также на видео по-корейски подписаны стадии отделения первой и второй ее ступеней.

КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность - 933 км. По данным министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.

Приказ о запуске ракет лидер КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля. В сообщении агентства ЦТАК на эту тему также отмечается, что ракета способна нести ядерную боеголовку.