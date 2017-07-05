Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КНДР заявили, что запущенная межконтинентальная ракета способна нести ядерную боеголовку

Международная панорама
5 июля, 4:20 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 5, июля. /ТАСС

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал испытание ракеты "Хвансон-14" "набором подарков для янки по случаю Дня независимости США"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lee Jin-man

ПХЕНЬЯН, 5 июля. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвансон-14", запущенная в КНДР, способна нести ядерную боеголовку. Об этом сообщило в среду информационное агентство ЦТАК.

Смотрите также
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

По данным агентства, руководитель КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты, "способной нести тяжелую ядерную боеголовку". Он назвал проведенное в стране во вторник в КНДР испытание МБР "набором подарков для янки по случаю Дня независимости США".

По словам Ким Чен Ына, "успешный запуск МБР стал очередной победой корейского народа в борьбе с империалистами во главе с США".

Произведенное в КНДР во вторник испытание, по данным ЦТАК, "не оказало негативного влияния на безопасность соседних стран". Время полета ракеты составило 39 минут, дальность - 933 км, максимальная высота - 2802 км. Как отмечается в сообщении информагентства, "она точно поразила цель в водах Японского моря, которое на картах КНДР обозначено как "Восточное".

Приказ о запуске ракет Ким Чен Ын подписал 3 июля.

Смотрите также

Тиллерсон заявил, что КНДР испытала межконтинентальную ракету

США и Республика Корея провели учебные стрельбы в ответ на действия КНДР

Совбез ООН проведет открытое заседание по КНДР

Генсек ООН осудил КНДР за пуск ракеты и потребовал от страны прекратить провокации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
2
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
3
Биография Даниила Гранина
4
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
5
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
6
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама