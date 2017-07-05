В КНДР заявили, что запущенная межконтинентальная ракета способна нести ядерную боеголовку

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ПХЕНЬЯН, 5 июля. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвансон-14", запущенная в КНДР, способна нести ядерную боеголовку. Об этом сообщило в среду информационное агентство ЦТАК.
По данным агентства, руководитель КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты, "способной нести тяжелую ядерную боеголовку". Он назвал проведенное в стране во вторник в КНДР испытание МБР "набором подарков для янки по случаю Дня независимости США".
По словам Ким Чен Ына, "успешный запуск МБР стал очередной победой корейского народа в борьбе с империалистами во главе с США".
Произведенное в КНДР во вторник испытание, по данным ЦТАК, "не оказало негативного влияния на безопасность соседних стран". Время полета ракеты составило 39 минут, дальность - 933 км, максимальная высота - 2802 км. Как отмечается в сообщении информагентства, "она точно поразила цель в водах Японского моря, которое на картах КНДР обозначено как "Восточное".
Приказ о запуске ракет Ким Чен Ын подписал 3 июля.