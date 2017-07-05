Тиллерсон заявил, что КНДР испытала межконтинентальную ракету

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. КНДР действительно осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а не ракеты средней дальности, как считалось ранее. Это подтверждается в письменном заявлении, которое было распространено во вторник от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"США решительно осуждают запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Испытание МБР представляет новую эскалацию угрозы в адрес США, их союзников и партнеров, а также региона и мира в целом", - говорится в документе, который обнародовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

По словам Тиллерсона, "для отражения глобальной угрозы требуются глобальные действия". "Любая страна, принимающая временных рабочих Северной Кореи, предоставляющая любые экономические или военные привилегии [Пхеньяну], или не выполняющая целиком резолюции Совета Безопасности ООН, помогает опасному режиму", - утверждает дипломат. С его точки зрения, "всем странам следует публично продемонстрировать Северной Корее, что у разработки ею ядерных вооружений есть последствия". "Мы намерены вынести провокационное действие Северной Кореи на рассмотрение Совета Безопасности ООН и добиться применения более строгих мер, чтобы привлечь КНДР к ответственности", - предупредил шеф американской дипломатии.

Как он заверил, "США стремятся только к мирной денуклеаризации Корейского полуострова" и прекращению использования Пхеньяном "угрожающих действий". "Как мы ясно дали понять наряду с другими [странами], мы никогда не признаем обладающую ядерным оружием Северную Корею", - подчеркнул госсекретарь США. Согласно изложенной им информации, "президент [США Дональд Трамп] и его команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, продолжает оценивать ситуацию в тесной координации [действий] с союзниками и партнерами".

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км.

Между тем как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933. По заключению Минобороны России, речь шла об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод оглашал и Пентагон.