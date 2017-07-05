Генсек ООН осудил КНДР за пуск ракеты и потребовал от страны прекратить провокации

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ООН, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил пуск ракеты, осуществленный во вторник КНДР, потребовав от руководства страны прекратить провокационные действия. Он отметил, что запущенная ракета, возможно, была межконтинентальной, и призвал Пхеньян выполнять резолюции Совета Безопасности, запрещающие стране разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь решительно осуждает пуск баллистической ракеты, возможно, межконтинентальной, который был осуществлен Корейской Народно-Демократической Республикой Корея 4 июля 2017 года. Эти действия являются еще одним бесцеремонным нарушением резолюций Совета Безопасности и представляют опасную эскалацию ситуации. КНДР должна прекратить дальнейшие провокационные действия и полностью следовать своим международным обязательствам", - отмечается в заявлении.
Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Приказ о запуске ракеты руководитель КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.
Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2801 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.