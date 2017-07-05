Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совбез ООН проведет открытое заседание по КНДР

Международная панорама
5 июля, 2:02 UTC+3

Экстренная встреча состоится 5 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН по запросу США, Южной Кореи и Японии проведет открытое заседание для обсуждения ракетного испытания, проведенного КНДР. Об этом сообщили в среду в постоянном представительстве США при ООН.

"Непродолжительное время назад [американский] посол Никки Хейли и ее коллеги из Японии и Республики Корея запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности в ответ на произведенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Сессия Совета Безопасности состоится завтра (в среду - прим. ТАСС) в три часа дня (22:00 мск)", - говорится в заявлении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
2
Биография Даниила Гранина
3
В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде
4
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
5
Трамп едет в Европу, все ждут его встречи с Путиным
6
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
7
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
Темы дня
Загрузка...
Реклама