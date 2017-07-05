Совбез ООН проведет открытое заседание по КНДР

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН по запросу США, Южной Кореи и Японии проведет открытое заседание для обсуждения ракетного испытания, проведенного КНДР. Об этом сообщили в среду в постоянном представительстве США при ООН.

"Непродолжительное время назад [американский] посол Никки Хейли и ее коллеги из Японии и Республики Корея запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности в ответ на произведенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Сессия Совета Безопасности состоится завтра (в среду - прим. ТАСС) в три часа дня (22:00 мск)", - говорится в заявлении.