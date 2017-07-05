Парламентарии ОБСЕ решили создать спецкомитет по борьбе с терроризмом

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Постоянный комитет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял решение о создании специального комитета по борьбе с терроризмом.

"Мы должны систематизировать наше сотрудничество с целью обеспечить эффективный вклад ПА ОБСЕ в борьбу с терроризмом. В качестве первого шага я хотела бы предложить, чтобы мы создали специальный комитет по противодействию терроризму, который позволит ассамблее заняться практической деятельностью в этой сфере, равно как и стать платформой для выработки политических решений", - заявила в среду на заседании Постоянного комитета спикер ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

Участники заседания поддержали эту инициативу.

"Для борьбы с терроризмом необходим вклад всех трех измерений ОБСЕ, и я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что учреждение постоянным комитетом данной структуры является наилучшим способом обеспечить условия, чтобы наша деятельность базировалась на эффективных наработках в сфере политики и безопасности, экономики и науки, а также в сфере защиты прав человека", - сказала председатель ассамблеи.

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Минске с 5 по 9 июля под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Ранее к созданию спецкомитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму неоднократно призывал член российской делегации в ассамблее, депутат Госдумы Николай Ковалев, который также занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом. Эту идею также поддержали спикеры обеих палат парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.