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ТЕГЕРАН, 5 июля. /ТАСС/. Зенитно-ракетные комплексы С-300 заступили на боевое дежурство в Иране. Об этом заявил в среду агентству Tasnim командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили.
"С-300 заступили на боевое дежурство", - заявил он, не уточнив при этом, в каком именно районе развернуты системы.
Как отмечает Tasnim, это первое официальное заявление о постановке С-300 на боевое дежурство.
Контракт на поставку Ирану российских комплексов был заключен в 2007 году, но его выполнение было приостановлено в 2010 году. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу.
В октябре прошлого года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что поставки С-300 в Иран завершены.
С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно- тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.