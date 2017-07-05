ТЕГЕРАН, 5 июля. /ТАСС/. Зенитно-ракетные комплексы С-300 заступили на боевое дежурство в Иране. Об этом заявил в среду агентству Tasnim командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили.

"С-300 заступили на боевое дежурство", - заявил он, не уточнив при этом, в каком именно районе развернуты системы.

Как отмечает Tasnim, это первое официальное заявление о постановке С-300 на боевое дежурство.

Контракт на поставку Ирану российских комплексов был заключен в 2007 году, но его выполнение было приостановлено в 2010 году. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу.

В октябре прошлого года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что поставки С-300 в Иран завершены.

С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно- тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.