CNN: эксперты Пентагона считают, что КНДР провела испытания совершенно новой ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. КНДР во вторник осуществила испытательный пуск совершенно новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на представителей Пентагона. Как отмечалось в репортаже, американским экспертам не было ранее известно о таком типе ракеты.

По сообщению этих осведомленных лиц, вторая ступень МБР обеспечила ей дополнительно 30 секунд полета на разгонном участке траектории. Сейчас, по сообщению телекомпании, американские эксперты изучают все имеющиеся данные о ракете, чтобы определить, способна ли она достичь континентальной части США, в частности - Аляски.

КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Ее максимальная высота полета составила 2802 км, дальность - 933 км. Однако по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.