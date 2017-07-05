Сенатор Круз считает незаконным разглашение имени создателя скандального видео с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Экс-кандидат на пост президента США от Республиканской партии сенатор Тед Круз подверг критике телекомпанию CNN за угрозу разгласить имя создателя видеоролика, на котором президент США Дональд Трамп будто бы избивает человека с логотипом этой телекомпании вместо лица.

"Это внушает тревогу", - отметил Тед Круз в среду в Twitter, напомнив при этом, что согласно одному из разделов законодательства штата Джорджия, где размещается штаб-квартира CNN, "угроза распространения любой информации, делающей любого человека объектом ненависти, презрения или насмешек является преступлением".

(1/2) Troubling. I assume CNN's lawyers are examining GA § 16-8-16 Theft by extortion. If CNN constructively obtained the gif-maker's IP... https://t.co/ChxqocuDgc — Ted Cruz (@tedcruz) 5 июля 2017 г. (2/2) it's a GA crime if they threatened to "Disseminate any information tending to subject any person to hatred, contempt, or ridicule...." https://t.co/ChxqocuDgc — Ted Cruz (@tedcruz) 5 июля 2017 г.

Ранее журналистам CNN удалось установить личность пользователя популярного онлайн-портала Reddit, который является автором скандального видеоролика, размещенного Трампом в своем Twitter и спровоцировавшего волну возмущения. Во вторник телекомпания сообщила, что этот человек принес извинения. В то же время CNN заявила, что оставляет за собой право разгласить имя этого человека в случае, если он откажется от принесенных извинений.

Оригиналом видео является датированная 2007 годом запись передачи WrestleMania, известной своими постановочными боями. Трамп тогда "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном. На выложенном президентом видео логотип телеканала CNN был нанесен как раз на лицо Макмэна.