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Франция предложила ужесточить санкции ООН против КНДР за пуск ракеты

Международная панорама
5 июля, 22:20 дата обновления: 5 июля, 22:39 UTC+3

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр выразил надежду, что Совбез организации даст "сильный ответ" на проведенное Пхеньяном испытание

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ООН, 5 июля. /ТАСС/. Франция считает необходимым принять новую резолюции Совета Безопасности ООН, которая ужесточит санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Французской Республики при всемирной организации Франсуа Делаттр.

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© EPA/KCNA

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Он выразил надежду на то, что члены СБ ООН дадут "сильный ответ" на проведенное Пхеньяном испытание ракеты. По его словам, необходимо не просто осудить действия КНДР, но и договориться о "дальнейших шагах".

"Мы выступаем за принятие новой резолюции Совета Безопасности, которая ужесточит режим санкций в отношении северокорейского режима. Мы считаем, что нельзя терять время, и Франция приложит для этого все усилия", - сказал дипломат, направляясь на заседание Совбеза.

В пользу расширения списка лиц и организаций, на которые распространяются санкции ООН, выступил постпред Великобритании Мэттью Райкрофт. Он назвал осуществленный КНДР пуск ракеты "провокационным актом и еще одним серьезным нарушение резолюций (Совбеза), который напрямую угрожает" странам региона.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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