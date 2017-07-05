Франция предложила ужесточить санкции ООН против КНДР за пуск ракеты

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Франция считает необходимым принять новую резолюции Совета Безопасности ООН, которая ужесточит санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Французской Республики при всемирной организации Франсуа Делаттр.

Он выразил надежду на то, что члены СБ ООН дадут "сильный ответ" на проведенное Пхеньяном испытание ракеты. По его словам, необходимо не просто осудить действия КНДР, но и договориться о "дальнейших шагах".

"Мы выступаем за принятие новой резолюции Совета Безопасности, которая ужесточит режим санкций в отношении северокорейского режима. Мы считаем, что нельзя терять время, и Франция приложит для этого все усилия", - сказал дипломат, направляясь на заседание Совбеза.

В пользу расширения списка лиц и организаций, на которые распространяются санкции ООН, выступил постпред Великобритании Мэттью Райкрофт. Он назвал осуществленный КНДР пуск ракеты "провокационным актом и еще одним серьезным нарушение резолюций (Совбеза), который напрямую угрожает" странам региона.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.