США призвали Венесуэлу обеспечить защиту парламента после нападения

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду призвал власти Венесуэлы обеспечить защиту Национальной ассамблеи страны после нападения на нее проправительственных группировок. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

"Мы призываем венесуэльское правительство немедленно обеспечить защиту Национальной ассамблеи, гарантировать, что пострадавшие в сегодняшнем нападении получат медицинскую помощь, а также отдать нападавших под суд. Мы обращаемся с просьбой ко всем сторонам [кризиса] в Венесуэле воздержаться от насилия", - отмечается в документе.

Науэрт указала, что Вашингтон осуждает нападение на парламент и "демократические принципы" страны. По ее словам, США "сожалеют о росте авторитаризма венесуэльского правительства и созыве Конституционной ассамблеи", которая "подорвет демократические институты Венесуэлы, включая Национальную ассамблею". Госдеп вновь призвал Каракас "выполнять свои обязательства" и "немедленно провести свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы, уважать конституцию и Национальную ассамблею", а также освободить политзаключенных и решить гуманитарные проблемы венесуэльцев.

По данным спикера венесуэльского парламента Хулио Борхеса, от агрессивных действий сторонников правительства пострадали пять депутатов и семь сотрудников высшего органа законодательной власти. Нападавшие использовали газовые гранаты и пиротехнику.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. Ситуацию усугубило решение президента созвать Конституционную ассамблею, не проводя при этом референдум, чтобы изменить основной закон страны.

За это время погибли, по официальным данным, не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.