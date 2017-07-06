Назарбаев высказался против инициатив о переименованиях в его честь

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отрицательно относится к предложениям о переименовании тех или иных объектов в его честь. Об этом он заявил в интервью, показанному в четверг телеканалом "Россия 24".
"Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу. Хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами", - прокомментировал глава государства принятое в июне правительством Казахстана решение о переименовании международного аэропорта Астаны в "Нурсултан Назарбаев".
Казахстанский лидер напомнил, что римский император Марк Аврелий на вопрос о том, почему ему до сих пор не поставлен монумент, ответил: "Не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник". "Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник", - сказал Назарбаев.
Политики и общественные деятели республики не раз выдвигали предложения о переименовании различных объектов в честь президента страны. Так, в ноябре прошлого года депутаты Мажилиса выступили с инициативой отразить в названии столицы имя или фамилию Назарбаева. Президент поблагодарил членов парламента, но отметил, что название столицы республики уже стало брендом и поэтому менять его нет необходимости.