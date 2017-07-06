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МИД Белоруссии назвал "войну" с советскими памятниками в Польше переписыванием истории

Международная панорама
6 июля, 13:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, июля. /ТАСС

В Минске не могут "смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами-освободителями и нацистскими оккупантами", заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик

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МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Минск выступает против попыток "войны" с советскими памятниками в Польше. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Сейм Польши принял 22 июня поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 советских памятников, "прославляющих коммунизм".

"Решение, насколько я понимаю, еще не принято. Есть закон, который пока не подписан руководством польского государства. Тем не менее я уверен, что каждый белорус подобные новости воспринимает с искренней болью", - сказал дипломат.

"Война с памятниками - это элемент переписывания истории Второй мировой войны. Это попытка стереть историческую память о том, что народы Восточной Европы - поляки, русские, белорусы, украинцы и другие - плечом к плечу сражались против общего врага в составе одной антигитлеровской коалиции", - подчеркнул Мирончик.

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По его словам, в Минске понимают "всю неоднозначность оценок событий ХХ века в современной польской историографии", но никак не могут "смириться с попытками цинично поставить знак равенства между советскими воинами- освободителями и нацистскими оккупантами". Дипломат напомнил, что в Великой Отечественной войне Белоруссия потеряла каждого третьего своего жителя. "Мы просто не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, установленных в память о подвиге людей, освобождавших Европу от коричневой чумы", - сказал Мирончик, отметив, что именно советские воины открыли ворота Освенцима, вернули полякам право иметь собственное государство, развивать национальную культуру, науку, образование.

Закон о декоммунизации вступил в силу в Польше в апреле прошлого года. Изменения в законе предполагают не только снос памятников, "прославляющих тоталитарную систему", но и табличек, монументов и бюстов. Поправки не коснутся лишь тех объектов, которые скрыты от общественного обозрения, находятся на кладбищах либо необходимы для научного или художественного изучения.

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