Трамп заявил, что США не будут использовать энергетику как средство давления

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику как средство давления. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в четверг на саммите Междуморья - переговорах лидеров государств, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

"Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику для того, чтобы принуждать ваши страны, и мы не можем позволить другим делать это. Мы не хотим, чтобы существовала монополия [в этой области - прим. ТАСС]", - сказал он.

Президент США находится в Польше с официальным визитом, в программе которого - встречи с руководством республики, а также участие в саммите Междуморья. Трамп также выступит с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе.