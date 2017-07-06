СМИ: два человека погибли при взрыве на автовокзале в Хаме

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в четверг на автовокзале в городе Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал "Сурия".

По его сведениям, в результате вылазки террориста-смертника погибли два человека и еще девять получили ранения.