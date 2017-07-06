Критиковавший Трампа глава управления правительственной этики США подал в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб, который критиковал президента Дональда Трампа за пассивность в предотвращении конфликта частных и государственных интересов, подает в отставку. Официально это произойдет 19 июля, за шесть месяцев до истечения срока полномочий главы управления. Об этом сообщил в четверг сам Шауб в распространенном письме на имя главы государства.

Он не раскрывает причины досрочной отставки. "Я ухожу в отставку с поста директора управления правительственной этики США. Это решение вступает в силу в среду, 19 июля 2017 года", - говорится в письме.

Его автор назвал "большой честью и привилегией для себя возглавлять" данное управление. Оно "привержено делу соблюдения принципа неотделимости государственной службы от доверия народа, требующего от служащих ставить верность конституции, законам и принципы этики выше личной выгоды".

Шауб был назначен на свой пост 44-м президентом страны Бараком Обамой в 2013 году. В январе он раскритиковал представленный план реорганизации бизнес-империи Trump Organization, которая принадлежала Дональду Трампу, а теперь управляется его сыновьями - Эриком и Дональдом-младшим.

Шауб обратил внимание на то, что фактически Трамп отказался только от руководящих постов, но не от права собственности на свои компании и права продолжать получать доход от них. В качестве примера директор управления правительственной этики привел госсекретаря Рекса Тиллерсона, который не просто ушел с поста главы ExxonMobil, но и "полностью порвал деловые отношения" с этим нефтяным гигантом.