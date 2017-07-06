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Армия Сирии продлила до конца субботы режим прекращения огня на юге страны

Международная панорама
6 июля, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

При этом командование сирийской правительственной армии предупредило, что военные дадут должный ответ на любое нарушение перемирия

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Командование вооруженными силами Сирии объявило о продлении до конца дня субботы, 8 июля, режима прекращения боевых действий в трех южных провинциях, который действовал с понедельника. Об этом говорится в заявлении, которое распространило в четверг агентство SANA.

"С целью поддержки мирного процесса и национального примирения прекращение боевых действий в трех южных регионах - Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, будет продлено до конца дня 8 июля 2017 года", - говорится в коммюнике.

При этом командование сирийской правительственной армии предупредило, что военные дадут должный ответ на любое нарушение перемирия.

О прекращении боевых операций в трех южных провинциях сроком на четыре дня сирийское военные объявили в понедельник. Действие перемирия должно было завершиться в четверг вечером.

Решение командования ВС арабской республики комментаторы в Дамаске связывают с переговорами в столице Казахстана, очередной раунд которых состоялся во вторник и среду и был посвящен реализации соглашения от 4 мая о зонах деэскалации в арабской республике. Его гарантами выступают РФ, Иран и Турция. Помимо Дераа и Эль-Кунейтры, в эти зоны включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в Алеппо, Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.

В провинциальном центре Дераа (110 км от Дамаска) и его окрестностях в конце минувшей недели шли ожесточенные бои. Вооруженные формирования обстреливали кварталы города, находящиеся под защитой сирийской армии.

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