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СМИ: антикоррупционные органы Украины заподозрили Госкино в миллионных кражах

Международная панорама
7 июля, 4:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, июля. /ТАСС

Следователей интересуют не только эпизоды с растратой бюджета, но и коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов, говорится в сюжете телеканала ТСН

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КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также представители Счетной палаты проверяют деятельность Госкино. Как говорится в сюжете телеканала ТСН, ведомство подозревают не только в нецелевом расходовании средств, но и в "сознательных миллионных кражах".

"Безусловно, мы будем проверять сметы фильмов. Ну, во-первых, объем финансирования. Это, как правило, софинансирование, как стороны придерживаются соглашения, сколько дает государство, сколько - частные инвесторы. А также мы будем проверять эти сметы на предмет их завышения, возможно, их неэффективных и незаконных трансакций", - пояснил контролер Счетной палаты Игорь Заремба.

В НАБУ сообщили, что следователей интересуют не только эпизоды с растратой бюджета, но и коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что ждет результатов проверки и уверен, что коррупция будет преодолена. "В части, скажем, какой-то коррупционной составляющей, насколько я знаю, Счетная палата активно погрузилась в работу Госкино. Есть другие органы, которые заинтересовались всем процессом, мы доверимся им. Если будут какие-то конкретные решения, конкретная ситуация и фактаж, очевидно, мы должны реагировать", - пояснил он.

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