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NYT: США могут начать следить за активностью КНДР с помощью коммерческих спутников

Международная панорама
7 июля, 6:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Вашингтон рассматривает возможность запуска первой группы таких спутников в конце 2017-го или в начале 2018 года, пишет газета

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. США могут начать использовать небольшие коммерческие спутники гражданского назначения для того, чтобы более эффективно и незаметно отслеживать подозрительную активность в КНДР, в том числе подготовку к возможному запуску баллистических ракет. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times.

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

По ее данным, планы использования для таких целей недорогих гражданских спутников, которые производятся технологическими компаниями, сосредоточенными в Кремниевой долине в Калифорнии, их строила еще предыдущая вашингтонская администрация. Теперь же после того, как Пхеньян запустил то, что в США сочли межконтинентальной баллистической ракетой, Вашингтон рассматривает возможность запуска первой группы таких небольших спутников уже в конце текущего или же в начале следующего года, пишет газета.

По ее информации, данный подход станет первым шагом новой стратегии администрации США по более эффективному обнаружению предполагаемых ядерных объектов и площадок для запуска ракет в КНДР с помощью изучения спутниковых снимков. Речь идет о небольших аппаратах, которые используются различными компаниями для таких целей, как, к примеру, наблюдение за сельскохозяйственными угодьями или подсчет занятых парковочных мест на автостоянках, сообщает газета.

Согласно изданию, военные шпионские спутники, находящиеся в распоряжении США, способны отслеживать активность лишь на менее чем трети территории КНДР. Кроме того, Пхеньян все чаще осуществляет запуски ракет с новых площадок, местоположение которых Вашингтону изначально неизвестно. Как считают в администрации, эту проблему как раз и можно решить с помощью использования многочисленных групп небольших, мобильных и гораздо менее заметных гражданских спутников, способных осуществлять круглосуточное наблюдение независимо от погоды и времени суток, пишет издание.

При этом, как отмечает газета, некоторые представители Пентагона выступают против такого шага, указывая на то, что на создание сверхсекретных военных спутников были потрачены миллиарды долларов и годы разработки.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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