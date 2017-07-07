Мэр Нью-Йорка посетит Гамбург для участия в акции протеста

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в эту субботу посетит Гамбург, где проходит саммит Группы двадцати, чтобы выступить с речью на одной из акций протеста, сообщили организаторы манифестации в Facebook.

Организаторы мероприятия под названием "Гамбург демонстрирует свое отношение" (Hamburg zeigt Haltung) утверждают, что де Блазио выступит с речью на мирном митинге за демократию и права человека.

"Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге: прибудут Трамп, Путин, Эрдоган (президенты США, России и Турции, - прим. ТАСС). А что же мы? Покажем свое отношение! Поднимемся с дивана и выйдем на улицы за демократию, свободу, права человека и разнообразие", - под такими лозунгами призывают граждан на акцию ее организаторы.

В комментарии агентству Bloomberg они уточнили, что де Блазио пригласили в город депутаты местного ландтага от оппозиционных партий, чтобы "услышать голос не только одного лишь Трампа". Пресс-секретарь мэра Эрик Филлипс в Twitter подтвердил, что де Блазио отправится в Гамбург, однако не указал, с какой целью. Филлипс отметил, что мэр посетит не только Гамбург, но и Берлин, где проходит преддипломную практику его сын.

The Mayor will depart this evening for Berlin & Hamburg, Germany. He will attend several events surrounding the G20. +details to follow. — Eric Phillips (@EricFPhillips) 6 July 2017

По данным газеты New York Post, множество членов городского совета Нью-Йорка возмутились планам мэра покинуть город и назвали из не иначе как безумными, так как о них стало известно на фоне трагических событий. 30 июня произошла стрельба в больнице в районе Бронкс, в эту среду среди бела дня был застрелен офицер полиции. "Мэр Нью-Йорка отправляется на саммит "двадцати" протестовать против капитализма в то время, как образование и инфраструктура города деградируют под его "прогрессивным" руководством", - написал в Twitter сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший.

NYC mayor goes to G20 to protest against capitalism while the City's education, infrastructure etc rots under his "progressive" stewardship! https://t.co/B2W1q8qh0c — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 6 July 2017

Де Блазио известен своей негативной оценкой деятельности президента США, градоначальник принимал участие в акциях протеста против Трампа в США.