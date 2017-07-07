Премьер Японии считает, что КНДР необходимо перекрыть доступ к иностранной валюте

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пришло время оказать максимальное давление на КНДР и перекрыть ей источники получения иностранной валюты с целью прекращения ракетных и ядерных испытаний.
"Сейчас настало время, когда нужно оказывать максимальное давление [на КНДР]. Это не время для диалога. Мы должны отрезать все источники, через которые в страну попадает иностранная валюта, чтобы прекратить ракетную и ядерную программы", - приводит его слова, произнесенные в пятницу на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в рамках саммита G20, агентство Kyodo.
Стороны также обсудили двусторонние отношения, включая проблему так называемых женщин для утешения - жертв сексуального насилия времен японской оккупации Корейского полуострова.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. Во вторник КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.