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Премьер Японии считает, что КНДР необходимо перекрыть доступ к иностранной валюте

Международная панорама
7 июля, 12:24 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Такое заявление японский премьер-министр Синдзо Абэ сделал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в рамках саммита G20

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пришло время оказать максимальное давление на КНДР и перекрыть ей источники получения иностранной валюты с целью прекращения ракетных и ядерных испытаний.

"Сейчас настало время, когда нужно оказывать максимальное давление [на КНДР]. Это не время для диалога. Мы должны отрезать все источники, через которые в страну попадает иностранная валюта, чтобы прекратить ракетную и ядерную программы", - приводит его слова, произнесенные в пятницу на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в рамках саммита G20, агентство Kyodo.

Стороны также обсудили двусторонние отношения, включая проблему так называемых женщин для утешения - жертв сексуального насилия времен японской оккупации Корейского полуострова.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. Во вторник КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо
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